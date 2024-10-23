台指期 外資偏空操作

台股昨（23）日開低走低，台積電等權值股紛紛走跌，加上金融、傳產權值股也無力撐盤，終場指數下跌200點、收在23,334點，台指期也同步震盪盤軟。期貨商建議，由於後市行情仍看漲，投資人可趁台指期拉回時進場布局。

台指期昨日下跌215點至23,406點，正價差為71.24點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加374口至14,454口，其中外資淨空單增加1,190口至36,095口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,119口至16,627口。

其中，外資現貨賣超，期貨淨空單增加，操作偏空布局；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆不明顯。周選擇權方面，買權OI總量大於賣權，目前選擇權空方略為表態。

群益期貨認為，外資期現貨略為悲觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面呈保守格局。技術面上，台股正挑戰歷史高點壓力區，但目前盤面量能仍嫌不足，短線台股持續消化高檔賣壓沉澱。

元富期貨表示，技術面觀察，台指期昨日開低走低，電金傳權值股同步熄火，指數一路震盪走低，終場以黑K棒留下影線作收。目前指數雖然跌破5日線，不過，整體均線仍然維持著多頭排列，且均線全數向上走升，因此在跌破月線支撐之前，短線震盪過後仍有機會再攻。

永豐金期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,100點，周賣權最大OI落在22,500 點，月買權最大OI落在25,900點，月賣權最大OI落在22,900點。全月未平倉量put/call ratio值由0.84下降至0.77，VIX指數上升0.53至25.21。

整體來說，目前櫃買指數上漲至區間上緣，須留意套牢賣壓，加上成交量能低迷，類股延續性不佳，資金若持續回流權值股，可能出現指數強，中小型股弱勢盤面。