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美國公債殖利率已領先反應降息預期 非投資等級債有望勝出

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美國聯準會（Fed）在9月降息2碼之後，美國10年期公債殖利率不降反升。法人指出，美國公債殖利率已領先反應降息預期，接下來非投資等級債券的表現將更突出，建議投資人多元布局全球非投資等級債市的投資機會。情境示意圖。圖／Ingimage
美國聯準會（Fed）在9月降息2碼之後，美國10年期公債殖利率不降反升。法人指出，美國公債殖利率已領先反應降息預期，接下來非投資等級債券的表現將更突出，建議投資人多元布局全球非投資等級債市的投資機會。情境示意圖。圖／Ingimage

美國聯準會（Fed）在9月降息2碼（即0.5個百分點）之後，美國10年期公債殖利率不降反升。法人指出，美國公債殖利率已領先反應降息預期，接下來非投資等級債券的表現將更突出，建議投資人多元布局全球非投資等級債市的投資機會。

Fed在9月降息之後，美國10年期公債殖利率先跌破3.6%，之後又急速升到4.2%。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，降息後市場利率仍將波動。但如果拉長時間，殖利率收斂趨勢將愈趨明顯。

聯博預估，Fed在年底前還有機會降息2碼，明年再降息5-6碼，但目前經濟狀況仍未明，終端利率仍待觀察。江常維指出，通貨膨脹已見改善，明年通膨年增率有望接近央行目標2%。但成熟市場不會急於降息。因此，債市短線上仍會震盪，但就長線而言，現在反而是加碼時機。

在公債方面，江常維指出，公債具避險功能，且殖利率仍高於長期平均，仍可以適當配置，以管控投資組合的下檔風險。目前中短天期債券的吸引力仍高於長天期債，因為預期殖利率下滑空間更大。

在各類債券中，江常維尤其看好非投資等級債券，原因有三。首先，美國公債殖利率已領先反應降息預期，因此降息後非投資等級債券反而表現領先。其次，歷史經驗顯示，Fed降息循環如果是在經濟軟著陸期間，則以非投資級債的表現最優。第三，非投債企業的財務體質轉佳，違約率下滑。

瑞聯固定收益投資專家迪貝特（Olivier Debat）指出，Fed貨幣政策轉變，非投資等級債券具備投資吸引力。在利率下滑的環境，投資人為了尋求更高回報，資金將流入風險較高的固定收益資產，將導致信用利差收窄，產生資本利得。

債券 債市 美國公債 美國聯準會 降息

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