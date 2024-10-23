全民權證／來億 兩檔活跳跳

來億-KY（6890）主要客戶為ADIDAS、Converse及HOKA。第3季營收93.01億元，季減4.77%，年增38.77%，考量產品組合及稼動率影響，預估毛利率19.2%；第4季為年內最旺的季度，營運將再創巔峰，營收將挑戰百億元。

來億今明年主要客戶A預期皆有雙位數成長，客戶H維持高速成長帶動下，稼動率提升、費用控制得宜可望抵銷印尼廠所帶來的學習成本，預期營益率持穩向上。2025年印尼億泉廠產能貢獻，客戶A與H展望佳，來億為台股製鞋同業中表現最佳，且時序進入營運旺季，第4季至明年營運動能仍強。

權證發行商建議，若看好來億-KY後市股價表現，可挑選價內外15%以內、距到期日150天以上的權證介入。

（元富證券提供）

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