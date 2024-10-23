全民權證／京鼎 選價內外15%
京鼎（3413）第3季營收46.1億元，優於市場預期，主要成長動能來自人工智慧（AI）應用趨勢，帶動晶圓產能利用率提升，及對邏輯先進製程/HBM資本支出增加，化學氣相沉積（CVD）、蝕刻（Etch）等需求增加。
法人預估，京鼎2024年營收有機會高於預期的低雙位數百分比目標，2025年AI、HPC等新應用搭配新產能加入，將帶動營運展望更加樂觀。半導體設備大廠應用材料日前看好AI帶動高階製造、HBM需求增加，且DRAM廠商除HBM外，持續增加產能，NAND Flash產能利用率、價格、庫存狀況亦有所改善，京鼎將持續受惠。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）
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