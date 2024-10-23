全民權證／致茂 押寶逾150天
致茂（2360）近日Model 7981（RDL量測設備）通過台積電認證，意味未來可能與台積電有更多長期合作案，近期股價沿5日線一路上攻，昨（23）日雖逢大盤拉回而下跌，但走低後收斂跌幅，終場下跌5元收423元，仍守住5日線。
致茂是兩大AI晶片廠供應商，董事長黃欽明於日前法說會指出，隨AI相關先進製程帶動系統級測試（SLT）設備出貨量放大，看好下半年營運優於上半年，其中半導體測試設備為成長主動能。法人表示，SLT設備貢獻將持續放大、量測事業也打入先進封裝供應鏈，看好明年營運成長。
權證發行商表示，如看好致茂投資機會，可挑選價內外10%以內、150天期以上的長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（兆豐證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言