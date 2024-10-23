全民權證／致茂 押寶逾150天

致茂（2360）近日Model 7981（RDL量測設備）通過台積電認證，意味未來可能與台積電有更多長期合作案，近期股價沿5日線一路上攻，昨（23）日雖逢大盤拉回而下跌，但走低後收斂跌幅，終場下跌5元收423元，仍守住5日線。

致茂是兩大AI晶片廠供應商，董事長黃欽明於日前法說會指出，隨AI相關先進製程帶動系統級測試（SLT）設備出貨量放大，看好下半年營運優於上半年，其中半導體測試設備為成長主動能。法人表示，SLT設備貢獻將持續放大、量測事業也打入先進封裝供應鏈，看好明年營運成長。

權證發行商表示，如看好致茂投資機會，可挑選價內外10%以內、150天期以上的長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（兆豐證券提供）

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