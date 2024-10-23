快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

聯發科、祥碩 權證挑中長期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
聯發科、祥碩相關權證
聯發科、祥碩相關權證

美國總統大選前的不確定性因素拉高，台股本周來陷入震盪，但IC設計族群展現抗跌耐震力，聯發科（2454）、祥碩（5269）等股價相對強勢。

權證發行商表示，股價相對強勢股，多半具有較佳基本面，投資人可透過中長期權證商品靈活布局。

IC設計族群今年來普遍表現良好，投顧法人表示，台灣半導體產業協會（TSIA）預估台系IC設計產業第3季產值可達3,395億元，較上季增加8.6%，2024年產值達1.29兆元，年成長17.2%，成長率僅次於晶圓代工。

聯發科推出天璣9000系列晶片陸續打開市場，目前外資法人對聯發科的目標價以美銀證券1,600元最高，其後依序是摩根士丹利證券1,588元、瑞銀證券1,550元、麥格理證券1,490元，投資評等多為「買進」或「優於大盤」。

雖然聯發科在7月底的法說會指出，第4季營收會較弱，但日系外資券商認為，聯發科第4季營收有望較第3季持平甚至小幅成長，優於公司先前預期。

祥碩第3季開始受惠超微（AMD）新CPU平台推出，AM5系列晶片需求提升，且USB 4滲透率提高，有助USB 4 Host需求成長，近期股價出現波段反彈走勢，短線遭遇前波跳空下跌反壓，有賴放量向上突破。

IC設計 聯發科

延伸閱讀

美國晶片法25％稅負抵減 適用範圍擴及晶圓但仍排除多晶矽

聯發科輝達聯軍攻車用…高通老神在在 認為自家具備相當優勢

台積電走跌權值股熄火 台股盤中挫百餘點5日線震盪

Arm傳擬取消對高通的晶片設計授權 雙方法律糾紛惡化

相關新聞

台指期 外資偏空操作

台股昨（23）日開低走低，台積電等權值股紛紛走跌，加上金融、傳產權值股也無力撐盤，終場指數下跌200點、收在23,334...

期貨商論壇／半導體30期 正面看待

台積電（2330）第3季財報優於預期。隨物聯網、智慧手機行業推升對高階製程晶片需求，董座魏哲家表示，半導體產業因AI需求...

期貨商論壇／生技期 弱勢整理

國發會每兩年發布一次的人口推估報告顯示，長期老化程度再提升，除2025年進入超高齡社會，2030年總人口開始低於2,30...

台光電、川湖 權證四檔威風

台股昨（23）日因外資反手調節，回測5日線，盤面題材股各自表態，台光電（2383）、川湖（2059）等兩檔人工智慧（AI...

聯發科、祥碩 權證挑中長期

美國總統大選前的不確定性因素拉高，台股本周來陷入震盪，但IC設計族群展現抗跌耐震力，聯發科（2454）、祥碩（5269）...

全民權證／致茂 押寶逾150天

致茂（2360）近日Model 7981（RDL量測設備）通過台積電認證，意味未來可能與台積電有更多長期合作案，近期股價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。