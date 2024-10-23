聯發科、祥碩 權證挑中長期

美國總統大選前的不確定性因素拉高，台股本周來陷入震盪，但IC設計族群展現抗跌耐震力，聯發科（2454）、祥碩（5269）等股價相對強勢。

權證發行商表示，股價相對強勢股，多半具有較佳基本面，投資人可透過中長期權證商品靈活布局。

IC設計族群今年來普遍表現良好，投顧法人表示，台灣半導體產業協會（TSIA）預估台系IC設計產業第3季產值可達3,395億元，較上季增加8.6%，2024年產值達1.29兆元，年成長17.2%，成長率僅次於晶圓代工。

聯發科推出天璣9000系列晶片陸續打開市場，目前外資法人對聯發科的目標價以美銀證券1,600元最高，其後依序是摩根士丹利證券1,588元、瑞銀證券1,550元、麥格理證券1,490元，投資評等多為「買進」或「優於大盤」。

雖然聯發科在7月底的法說會指出，第4季營收會較弱，但日系外資券商認為，聯發科第4季營收有望較第3季持平甚至小幅成長，優於公司先前預期。

祥碩第3季開始受惠超微（AMD）新CPU平台推出，AM5系列晶片需求提升，且USB 4滲透率提高，有助USB 4 Host需求成長，近期股價出現波段反彈走勢，短線遭遇前波跳空下跌反壓，有賴放量向上突破。