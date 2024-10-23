台光電、川湖 權證四檔威風

台股昨（23）日因外資反手調節，回測5日線，盤面題材股各自表態，台光電（2383）、川湖（2059）等兩檔人工智慧（AI）供應鏈表現相對強勢，後市仍有輪漲機會，發行券商建議，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

銅箔基板廠台光電第3季營收攀升至174.6億元，改寫單季歷史新高紀錄，主要受惠800G交換機、伺服器需求暢旺，帶動稼動率滿載，加上車用出貨優於預期，法人調高單季獲利預估值。

法人指出，輝達（NVIDIA）GB200伺服器變更設計，其中，NVL 72 Switch tray印刷電路板（PCB）將原本六階24層M7材料混壓HDI板，換成22層M8的多層板，預期台光電將受惠內涵價值提升。雖然GB200出貨遞延，但有機會帶動H200系列伺服器延續銷售，對於主力供應商台光電影響有限。

台光電、川湖相關權證

台光電近期發行可轉債募資60億元，規劃2025年新增月產能120萬張，其中，包括2025年5月中馬來西亞新廠60萬張、2025年第4季大陸中山新廠開出60萬張，屆時總月產能將達550萬張，將足以應付800G交換機需求，及新切入谷歌的AI伺服器訂單。

法人分析，輝達H100、H200伺服器採用7U、4U導軌，報價分別落在200至250美元、100至150美元，目前由川湖獨家供應。

新一代GB200屬於機櫃式AI伺服器，對應導軌規格改變，其中，具備RVL資格的導軌廠商才能供應GB200 DGX、MGX Switch Tray導軌，GB200 MGX Compute Tray則未設限，且GB200為1U、2U等低U數導軌，報價大多落在50至70美元區間，法人預期川湖GB200導軌市占率約達70%。