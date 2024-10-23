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11月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北23日電

台北股市今天下跌200.67點，收23334.76點。11月電子期收1284.05點，下跌12.15點，正價差4.27點；11月金融期收2099點，下跌18.60點，正價差4.21點。

11月電子期以1284.05點作收，下跌12.15點，成交573口。12月電子期以1285點作收，下跌12.25點，成交1口。

電子現貨以1279.78點作收，下跌12.14點；11月電子期貨與現貨相較，正價差4.27點。

11月金融期以2099點作收，下跌18.60點，成交333口。

金融現貨以2094.79點作收，下跌21.96點；11月金融期貨與現貨相較，正價差4.21點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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