全民權證／穎崴 瞄準逾180天
穎崴（6515）9月合併營收達7.11億元，較上月增加13.81%，較去年同期增加88.66%；第3季合併營收為19.3億元，季增53.73%，年增96.12%；累計前九月合併營收達42.59億元，年增41.54%。
穎崴表示，在AI、HPC及手機客戶強勁拉貨下，9月營收7.11億元，創歷年單月新高，同時創下歷年單季新高。進入旺季，AI、HPC需求未歇，再加上手機應用需求暢旺，帶動高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）以及晶圓測試探針卡（VerticalProbe Card）等產品線持續拉貨，加上自製探針良率符合預期、穩步增長，帶動第3季出貨強勁成長。
看好相關題材的投資人，可適時布局價內外程度在5%以內、且距到期日180天以上之權證進行操作。（元大證券提供）
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