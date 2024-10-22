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全民權證／百和 押價內外20%

經濟日報／ 記者周克威整理
百和相關權證
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百和（9938）第3季營收季增16.1%、年增20.8%，毛利率約38.4%，市場看好每股純益（EPS）1.53元，季增30.2%、年增78.3%，遠優於市場預期。

第4季為全年次旺季，百和營收、獲利可望維持高檔水準，市場估營收季減5.8%、年增28.8%，EPS為1.57元，季增2.9%、年增293.1%，獲利維持高檔水準。未來隨品牌客戶庫存去化告一段落，訂單持續復甦，在稼動提升下，營收、獲利表現將有所提升法人估，全年營收156.6億元，年增25.9%，稼動率提升帶動營益率年增至19.4%，EPS為5.38元，年增175.9%；並預估2025年營收171.8億元，EPS達6.87元，年增27.6%。

看好個股後市投資人，建議利用價內外20%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（元富證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

EPS 營收

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