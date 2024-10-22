全民權證／緯穎 兩檔有看頭

緯穎（6669）因上半年通用型伺服器出貨優於預期，比較基期相對偏高，法人預估第4季AI伺服器營收比重將攀升至約50%，並帶動下半年營收較上半年成長逾四成。

法人分析，緯穎來自Meta及AWS等美系大型雲端服務提供商的新ASIC專案，加上新GPU AI伺服器專案將推動今年下半年營收增長，維持2024年AI伺服器營收占比達30%至35%、2025年升至逾50%的預估值。AI ASIC專案推動緯穎伺服器營收擴張，今年第4季至2025年又有GPU專案帶動，加上明年AI專案針對GPU有buy-and-sell與consign等商業模式差異，將對營收與毛利率的影響正負交錯。

權證發行商建議，可買進價內外15%內，距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

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