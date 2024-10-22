全民權證／緯穎 兩檔有看頭
緯穎（6669）因上半年通用型伺服器出貨優於預期，比較基期相對偏高，法人預估第4季AI伺服器營收比重將攀升至約50%，並帶動下半年營收較上半年成長逾四成。
法人分析，緯穎來自Meta及AWS等美系大型雲端服務提供商的新ASIC專案，加上新GPU AI伺服器專案將推動今年下半年營收增長，維持2024年AI伺服器營收占比達30%至35%、2025年升至逾50%的預估值。AI ASIC專案推動緯穎伺服器營收擴張，今年第4季至2025年又有GPU專案帶動，加上明年AI專案針對GPU有buy-and-sell與consign等商業模式差異，將對營收與毛利率的影響正負交錯。
權證發行商建議，可買進價內外15%內，距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言