快訊

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥：別只顧吃

瑞儀發威 選價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近期震盪盤堅，盤面以個股題材為主，其中，瑞儀（6176）因傳出蘋果即將舉行個人電腦及平板等新產品發表會，可望受惠拉貨效應，添增營運動能，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，瑞儀受惠大客戶發表平板新機，帶動mobile devices背光模組逐月增加，第3季出貨1,650萬片，季增29.9%，加上旺季備貨相關需求增溫，單季IT背光模組出貨增加至1,025萬片，季增12.6%，單季整體營收季增18.5%至141.6億元，本業同步轉佳。

瑞儀日前公告斥資2.85億歐元取得丹麥光學元件廠NILT全數股權，預估於2025年第1季完成交割，藉此可將2023年購併芬蘭光學業者Nanocomp取得的壓印技術由次微米等級提升至奈米等級，且得以跨足超穎光學領域。

後續並將針對消費性電子、車用、生技醫療等垂直市場，推出3D sensing、AR waveguide鏡片、鏡頭等光學元件產品，市場潛在商機龐大。

法人表示，NILT的產品包括奈米級微結構模具、晶圓級光學元件，已於丹麥、瑞典、瑞士、馬來西亞等地設置研發、生產據點，且上述模具全球領先地位，考量瑞儀的核心競爭力在光學技術，此次購併同屬光學產業的NILT將有助於提供長線潛在營收動能。後續瑞儀研發重心乃以歐洲、台灣為主，至於生產重心則位於台灣，高雄新廠預計2026年進駐設備，2027年量產。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

權證 瑞儀

延伸閱讀

「三因素」半導體業續旺 電力景氣燈號連五個月黃紅燈

馬士基第四度調高全年財測 紅海衝突抵銷航運過剩產能

國立中山大學研究團隊突破技術限制 藍相液晶顯示技術再升級

譜瑞、瑞儀 押逾120天

相關新聞

偏好收益型投資人把握債券行情 採「三收益」策略

富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美分析，美國經濟可望軟著陸、寬鬆時代來臨，有助營造各類資產多頭氛圍，同時第4季屬股市與...

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（22）日多空震盪，指數齊步高檔整理。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加1,326口、攀升至3...

期貨商論壇／永續期 留意風險

中東情勢不明、美國總統大選仍存在變數，目前台股走勢雖強勢，但波動可能會離美國總統大選日接近而慢慢變大，而目前美國總統選舉...

期貨商論壇／台積期 蓄勢上攻

富邦期貨分析師曹富凱表示，台積電（2330）法說會財報亮眼，單季獲利創歷史新高，強大的基本面再度推升台積電期，整體股市仍...

金像電、臻鼎認購熱

第25屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2024）登場，聚焦AI、高速傳輸、車用PCB等商機；市場傳出蘋果10月底將召開第二場發表會，預期搭載M4晶片的MacBook Pro、Mac mini、iMac，以及iPad mini 7等新品將亮相。近期科技雙題材供應鏈受注目，相關權證也蓄勢待發。

欣興、南電 四檔放光芒

台股盤勢高檔震盪，具備電路板產業展覽會、蘋果第二場秋季發表會的「科技雙題材概念股」，躍居為盤面亮點；權證專家昨（22）日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。