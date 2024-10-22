瑞儀發威 選價內外15%

台股近期震盪盤堅，盤面以個股題材為主，其中，瑞儀（6176）因傳出蘋果即將舉行個人電腦及平板等新產品發表會，可望受惠拉貨效應，添增營運動能，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，瑞儀受惠大客戶發表平板新機，帶動mobile devices背光模組逐月增加，第3季出貨1,650萬片，季增29.9%，加上旺季備貨相關需求增溫，單季IT背光模組出貨增加至1,025萬片，季增12.6%，單季整體營收季增18.5%至141.6億元，本業同步轉佳。

瑞儀日前公告斥資2.85億歐元取得丹麥光學元件廠NILT全數股權，預估於2025年第1季完成交割，藉此可將2023年購併芬蘭光學業者Nanocomp取得的壓印技術由次微米等級提升至奈米等級，且得以跨足超穎光學領域。

後續並將針對消費性電子、車用、生技醫療等垂直市場，推出3D sensing、AR waveguide鏡片、鏡頭等光學元件產品，市場潛在商機龐大。

法人表示，NILT的產品包括奈米級微結構模具、晶圓級光學元件，已於丹麥、瑞典、瑞士、馬來西亞等地設置研發、生產據點，且上述模具全球領先地位，考量瑞儀的核心競爭力在光學技術，此次購併同屬光學產業的NILT將有助於提供長線潛在營收動能。後續瑞儀研發重心乃以歐洲、台灣為主，至於生產重心則位於台灣，高雄新廠預計2026年進駐設備，2027年量產。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。