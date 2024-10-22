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欣興、南電 四檔放光芒

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
欣興董事長曾子章。 聯合報系資料照
欣興董事長曾子章。 聯合報系資料照

台股盤勢高檔震盪，具備電路板產業展覽會、蘋果第二場秋季發表會的「科技雙題材概念股」，躍居為盤面亮點；權證專家昨（22）日表示，投資人可以挑選價平、且長天期的題材股權證介入，如欣興（3037）、南電（8046）等，且買強不追弱，拉高獲利槓桿。

近來國際變數仍多，全球股市普遍震盪，台股齊步震盪盤堅；時序進入10月下旬之後，法人認為，隨著經濟數據變化、美國總統大選逼近、地緣政治風險仍存等變數干擾，預期指數將處高檔區間震盪，建議選股不選市，以題材股為首選。

如欣興、南電等，目前具備台灣電路板產業國際展覽會、蘋果第二場秋季發表會的雙題材，股價強勢抗震、屬於市場泛稱的「科技雙題材概念股」，在股價表現亮眼下，也帶動相關認購權證交投轉趨火紅。

欣興下半年營運將優於上半年，主要受惠於AI相關產品的帶動，欣興第4季到明年第1季光復新廠產能開出，美系AI大廠新GPU的貢獻明年可望有較明顯的效益。法人看好，AI將推動欣興明年在HDI及ABF載板的稼動率提升，AI占產品應用比重將拉升，且欣興表示，載板中的低階產品因競爭較激烈，價格下跌較有壓力，高階產品因與客戶緊密合作，產品時間開發長，價格壓力不明顯。

至於南電，法人表示，今年首季是營運谷底，第2季回溫，表現將優於首季，隨網通新產品第2季底開始備料出貨，下半年將貢獻營收，營運重返成長軌道。整體而言，南電已經走過了環境最差的時期，未來將以高階IC載板為主軸，期望在多變的市場環境中重拾成長動能。

權證發行商表示，看好欣興、南電後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的商品介入。

AI 權證 欣興

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