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金像電、臻鼎認購熱

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
金像電董事長楊承澤。 聯合報系資料照
金像電董事長楊承澤。 聯合報系資料照

今日主題

第25屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2024）登場，聚焦AI、高速傳輸、車用PCB等商機；市場傳出蘋果10月底將召開第二場發表會，預期搭載M4晶片的MacBook Pro、Mac mini、iMac，以及iPad mini 7等新品將亮相。近期科技雙題材供應鏈受注目，相關權證也蓄勢待發。

台股科技族群近期盛事接連登場，包括台灣電路板產業國際展覽會、蘋果第二場秋季新品發表會，市場預期金像電（2368）、臻鼎-KY（4958）等供應鏈將受惠。權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

「科技雙題材概念股」認購權證
「科技雙題材概念股」認購權證

台股短線值得留意的焦點，首先，就是第25屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show2024），將以「Innovative AI in PCB」為主軸，聚焦AI、高速傳輸、車用PCB等商機；其次，市場傳出蘋果10月底將召開第二場秋季發表會，相關供應鏈可望受惠。

金像電主攻美系CPU以及雲端廠商ASIC AI Server UBB，在整體需求持續放大以及板層數達20至30層下，第3季台灣以及蘇州廠稼動率已達滿載水準，市場預估第3季毛利率32.2%，稅後純益18.96億元，季增24.7%、年增62.8%，每股純益（EPS）3.8元。

展望後市，金像電高階產品除AI Server需求暢旺外，800G Switch亦於9月陸續小量出貨，公司客戶主力為美系品牌業者，板層數達到38至48層，相較400G產品的20至30層，產能耗用增加72%下，市場上調第4季營收至108.3億元，季增1.9%、年增21.7%，毛利率34.5%，稅後純益21.7億元，季增14.5%、年增94.3%，EPS上看4.4元，全年約13.8元。

臻鼎-KY9月營收月增8.5%、年增8.5%，其中IC載板營收續創單月歷史新高，行動通訊與車載、伺服器、基地台等分別創下歷史同期新高，整體第3季營收為季增56.1%，符合預期，受惠手機產品新品出貨，使產品組合較前季優化，加上稼動率回升九成以上的旺季水準，毛利率預估由前季的13.1%回升至22.1%，EPS為3.5元，營運顯著提升。

預期第4季在美系手機新品出貨帶動下，營收季增7.5%至543.9億元，全年受惠AI手機推出，帶動消費性產品復甦，加上車載、AI伺服器與IC載板出貨加速成長，預估EPS 9.3元，獲利恢復成長。

AI 營收

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