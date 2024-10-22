期貨商論壇／台積期 蓄勢上攻

富邦期貨分析師曹富凱表示，台積電（2330）法說會財報亮眼，單季獲利創歷史新高，強大的基本面再度推升台積電期，整體股市仍維持多頭格局，不過，距美國總統大選倒數，市場觀望氣氛轉濃，且目前台股波段漲幅已高，短線仍要慎防觀望性的賣壓出籠，預期資金將往中小型股移動。

經濟數據顯示美國經濟軟著陸機率高，不過，川普民調上升，加上中東情勢持續緊張，造成美債殖利率攀升，可能壓抑指數表現空間。

儘管大環境仍存在美國經濟動能疑慮及地緣政治風險等不確定性因素，但基本面偏多並未改變，由於聯準會9月啟動降息循環，科技股受惠降息利多，將繼續扮演長線股市領頭羊。

離美國總統大選僅剩不到一個月，據過往統計，選前股市行情多半壓抑，加上機構法人傾向避險，因此10月行情較不易表現，但市場預估台積電第4季每股稅後純益（EPS）持續創高，樂觀情緒將支撐台股逐步墊高。

綜合技術面及籌碼面，台股呈量增，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置季線上檔有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台積電個股期貨仍在整理，預期未來整理數周後，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。（富邦期貨提供）

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