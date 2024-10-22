快訊

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

期貨商論壇／永續期 留意風險

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續示意圖。 路透
永續示意圖。 路透

中東情勢不明、美國總統大選仍存在變數，目前台股走勢雖強勢，但波動可能會離美國總統大選日接近而慢慢變大，而目前美國總統選舉現況自10月美國一系列颶風侵襲而改變原本膠著狀態，據地下賭盤數據顯示，目前川普大幅領先賀錦麗，但離總統大選仍有兩周時間，中間恐仍有變數，投資人須隨時注意相關動態及風險。

國際情勢方面，中東並未如美國及以色列所預期的哈瑪斯首領遭擊斃後會是一個很好談判的時點，美國國務卿再次前往以色列推動解決此次中東戰爭，周二布林肯與以色列官員會面後，有官員表示此形式取得進展可能性更高，否則以色列無法得到美國在軍事的援助。

聯準會方面，近日較為鷹派的明尼亞波利斯Fed總裁卡什卡利表示，未來幾季將溫和降息，若要看到快速降息，則須看到相關勞動市場數據正迅速走弱的確切證據，達拉斯Fed總裁羅根及堪薩斯Fed總裁也認同，並呼籲聯準會要對降息小心謹慎，目前從Fed watch觀察11月有很大機率降息1碼。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

以色列 美國 降息

延伸閱讀

川普炸薯條造勢惹議！部分網友揚言抵制「拒吃麥當勞」 專家分析利弊

賀錦麗里民大會只有「預先決定」提問 網友痛批根本動員大會

下注金額增 預測市場平台川普勝率飆破60%

賀錦麗9月募款2.2億元 高於川普3倍…民調仍拉鋸

相關新聞

偏好收益型投資人把握債券行情 採「三收益」策略

富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美分析，美國經濟可望軟著陸、寬鬆時代來臨，有助營造各類資產多頭氛圍，同時第4季屬股市與...

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（22）日多空震盪，指數齊步高檔整理。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加1,326口、攀升至3...

期貨商論壇／永續期 留意風險

中東情勢不明、美國總統大選仍存在變數，目前台股走勢雖強勢，但波動可能會離美國總統大選日接近而慢慢變大，而目前美國總統選舉...

期貨商論壇／台積期 蓄勢上攻

富邦期貨分析師曹富凱表示，台積電（2330）法說會財報亮眼，單季獲利創歷史新高，強大的基本面再度推升台積電期，整體股市仍...

金像電、臻鼎認購熱

第25屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2024）登場，聚焦AI、高速傳輸、車用PCB等商機；市場傳出蘋果10月底將召開第二場發表會，預期搭載M4晶片的MacBook Pro、Mac mini、iMac，以及iPad mini 7等新品將亮相。近期科技雙題材供應鏈受注目，相關權證也蓄勢待發。

欣興、南電 四檔放光芒

台股盤勢高檔震盪，具備電路板產業展覽會、蘋果第二場秋季發表會的「科技雙題材概念股」，躍居為盤面亮點；權證專家昨（22）日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。