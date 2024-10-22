期貨商論壇／永續期 留意風險

中東情勢不明、美國總統大選仍存在變數，目前台股走勢雖強勢，但波動可能會離美國總統大選日接近而慢慢變大，而目前美國總統選舉現況自10月美國一系列颶風侵襲而改變原本膠著狀態，據地下賭盤數據顯示，目前川普大幅領先賀錦麗，但離總統大選仍有兩周時間，中間恐仍有變數，投資人須隨時注意相關動態及風險。

國際情勢方面，中東並未如美國及以色列所預期的哈瑪斯首領遭擊斃後會是一個很好談判的時點，美國國務卿再次前往以色列推動解決此次中東戰爭，周二布林肯與以色列官員會面後，有官員表示此形式取得進展可能性更高，否則以色列無法得到美國在軍事的援助。

聯準會方面，近日較為鷹派的明尼亞波利斯Fed總裁卡什卡利表示，未來幾季將溫和降息，若要看到快速降息，則須看到相關勞動市場數據正迅速走弱的確切證據，達拉斯Fed總裁羅根及堪薩斯Fed總裁也認同，並呼籲聯準會要對降息小心謹慎，目前從Fed watch觀察11月有很大機率降息1碼。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

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