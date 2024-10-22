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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

股期雙市昨（22）日多空震盪，指數齊步高檔整理。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加1,326口、攀升至3.4萬口，展望後勢，盤面維持權值股相對強勢，中小型類股疲弱的格局，各類股延續性低，以震盪格局看待。

現貨與期貨行情方面，美國聯準會（Fed）官員傾向降息步調更為溫和，對於未來皆保持謹慎態度，加上川普交易再次抬頭，周一（21日）美債10年期殖利率續升至4.19%，創近三個月高，標普11大板塊僅科技受惠NVIDIA創高而收漲0.93%。

台股方面，昨天大致維持震盪格局，而尾盤在權值股走強，元太、鈊象尾盤皆向上搓高，帶動櫃買指數走強收最高，加權指數也是同樣狀況，加權指數昨天終場下跌7點，收在23,535點。

期貨部分，台指期昨天上漲59點至23,633點，價差方面，正價差為97.57點。

永豐期貨表示在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加225口至14,080口，其中，外資淨空單增加1,326口至34,905口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加788口至15,508口。

永豐期貨指出，昨天台股指數量能僅約3,700億元左右，且下跌家數超過600家，盤面維持權值股相對強勢，中小型類股疲弱的格局，各類股延續性低。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選保守布局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股目前大W多方型態不變，短線待量能逐漸放大回升後，台股方能挑戰歷史新高位置。

選擇權部分，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點; 月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落在22,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.88下降至0.84。VIX指數下降0.47至24.68。

期貨

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