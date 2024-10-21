全民權證／百和 兩檔活跳跳
百和（9938）第3季營收達成率113%，毛利率38.4%，營益率21.6%，自結每股純益（EPS）1.53元；第4季為全年次旺季，營收、獲利可望維持高檔。
品牌客戶訂單持續復甦，百和最大客戶A前三季訂單年增41%，第三大客戶O與公司密切合作，該品牌用到的幾乎所有網布都來自百和的子公司百和-KY，2024年前三季年增76%，百和集團可說是台股最純的ON Running概念股。客戶N給予百和第3季訂單季增29%，前三季年增8%，雖客戶自身展望保守，但仍有拉貨、鋪貨需求，故訂單持續復甦、成長。
權證發行商建議，看好百和後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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