全民權證／聚陽 選逾兩個月

聚陽（1477）近期已開始談2025年的訂單，反映全球的不確定因素，加上東南亞人力成本增加，計畫調漲明年報價，目前幅度未定，但包括美國大選後可能會有的關稅變化，也都將納入考量。

聚陽表示，隨著成衣市場復甦，中國大陸市場狀況開始回穩，顯示整體市場持續復甦，加上明年全球的不確定性因素增加以及東南亞人力成本持續上升，因此公司開始計畫將這部分的成本合理轉嫁。聚陽表示，美國需求持續復甦，訂單愈來愈多，但由於船期變化大，仍是月營收高低變數，全年營收高點仍預估落在第3季。

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