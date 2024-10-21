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全民權證／力旺 挑價內外15%
力旺（3529）第3季營收繳出近七季以來最佳成績單，獲利可望水漲船高，吸引法人買盤回補，近期股價震盪盤堅。
法人指出，力旺隨客戶製程升級，加上對於記憶體及晶片安全IP需求增加，每片晶圓收取權利金額攀升，預期下半年權利金將逐季走揚，帶動營收及獲利成長。力旺中長期動能無虞，除晶片添載人工智慧（AI）功能具正向加分效果外，全球因應地緣政治風險，紛紛興建晶圓廠，有助授權金與權利金收取。AI及HPC需求添增內建SRAM容量、導入3奈米的先進製程及MTP步入成長階段等，有利後市營運表現。
權證發行商建議可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的認購權證。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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