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日月光、慧洋 四檔放閃
台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後續將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考日月光投控（3711）、慧洋-KY（2637）表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。
日月光投控受惠AI前景亮眼，外資近期點名，看好該集團在AI晶片先進封裝技術（CoWoS-S）的發展，預計日月光投控將自2025年開始全面受益，雲端AI晶片領域收入貢獻估到2026 年可能會翻倍，達到總收入10%。
供應鏈透露，日月光投控近期已通過台積電的CoW（Chip onWafer）技術認證，且在台積電持續專注在CoWoS-L、SoIC等高階技術，讓日月光投控負責更多CoWoS-S等成熟技術，CoWoS-S外包對日月光投控而言是一大好機會，像是輝達的低階Blackwell晶片B200A、英特爾Habana Gaudi 3都將使用CoWoS-S。
至於慧洋-KY，受惠售船認列處分利益達900萬美元（約2.57億元），9月合併營收17.72億元，年增35.8%，累計前三季營收為157.10億元，年增29.8%。
在全球貿易市況方面，中國大陸政府為振興國內經濟，接連推動總額人民幣2兆元的財政刺激措施，可望推升原物料進口需求，再加上9月開始進入北美穀物運輸旺季，慧洋對第4季運價走揚保持樂觀看法。
權證券商建議，若是投資人看好此兩檔，可以選擇優良的權證投資，設定權證條件可選擇權證價內外15%以內的長天期認購權證入手。
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