期貨商論壇／技嘉期 吃 AI 紅利

技嘉（2376）是全球領先的主機板、顯示卡及伺服器解決方案供應商，近年力求在全球快速增長的AI市場中占據領先地位。

技嘉2024年獲優異的財務表現，特別是AI伺服器的強勁需求推動營收和獲利的增長。該公司上半年稅後純益達49.9億元，超越去年全年，每股稅後純益（EPS）達7.84元。法人預估，技嘉下半年業績有望優於上半年。

AI市場的持續成長成為技嘉的重要推動力，尤其是在伺服器和數據中心領域。隨生成式AI、雲端運算及邊緣技術的應用越來越廣泛，市場對高效能伺服器的需求持續上升。技嘉推出一系列針對AI工作負載優化的伺服器產品，使得技嘉的AI伺服器業務已逐漸從單純銷售伺服器轉型為提供完整的AI資料中心解決方案。

該公司推出的GIGAPOD整合服務，可以根據客戶需求，提供不同配置的AI伺服器，並成功切入歐洲的雲端服務供應商市場。隨著全球對AI運算需求的增加，預期技嘉的伺服器解決方案將在未來持續受到青睞。

技嘉的營運表現穩定，且受惠AI伺服器需求強勁、消費性產品回暖等多重利好因素，成長潛力可觀。AI伺服器的強勁出貨動能、和NVIDIA RTX 50系列顯卡的即將問世，將進一步推動公司未來幾年的業績增長。（兆豐期貨提供）

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