期貨商論壇／永續期 靈活布局

美國近期公布9月核心PPI年增2.8%，高於市場預期值2.7%，顯示通膨略見回升。美國10月密大信心指數68.9，低於市場預期70.8。不過，前兩項總經數據公布後對期貨影響有限，顯示市場並未特別看重。

10月15日艾司摩爾（ASML）財報提前發布，其中新訂單26.3億元，遠低於市場預期值53.9億元；2025年營收展望300-350億歐元，也遠低於市場預期值359.4億歐元。顯著負向的財報數據導致ASML股價當日重挫16.3%，拖累指數拉回。

不過上周四（17）日盤後台積電舉辦法說會，公布上季營運狀況，第3季營收達235億美元，年增36%，毛利率57.8%，營收及毛利皆高於財測高標，第4季營收將季增13%，並持續看好AI需求成長，帶動上周四台指期夜盤大漲628點，扭轉ASML財報對台指期、永續期的偏空影響。

歷史經驗，美國總統大選多數有利於股市表現，投資人若想要藉此機會參與行情，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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