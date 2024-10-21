台指期 短線操作為宜

股期雙市昨（21）日高檔多空震盪，盤中指數齊步力守23,500點關卡之上。分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加4,820口、攀升至3.3萬口。展望盤勢，隨資金輪動快速，操作宜以短線為主，預期台指期行情延續高檔震盪格局。

台股昨天開高走低，櫃買部分則是緩步墊高，加權指數終場上漲55點、收23,542點，成交量3,521億元。期貨部分，台指期昨天下跌90點至23,567點，價差方面，正價差為24.47點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超227億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,277口至13,855口，其中，外資淨空單增加4,820口至33,579口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是增加5,264口至14,720口。

永豐期貨指出，儘管台積電財報亮眼，不過成交量能不足，使近期交易邏輯呈現權值股與中小型類股的資金蹺蹺板，短線資金輪動快速，昨天資金回流櫃買，宜留意資金是否轉向權值股，櫃買走勢可能就會相對承壓。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選保守布局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股仍屬均線多頭排列，目前在10月18日多方缺口不破下，短線台股仍以樂觀格局看待。

至於選擇權市場，在選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在22,000點。另外，全月未平倉量put/call ratio值由0.97下降至0.88；VIX指數上升0.24至25.15。

群益期貨表示，在自營商選擇權淨部位上，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為3,000餘口，買權賣權OI總量依舊平衡。周選方面，買權OI增量大於賣權，目前選擇權多空皆無明顯表態。