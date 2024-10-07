期貨商論壇／永續期 靈活布局

中國國家總書記習近平宣布，將大力度促進資本市場止跌回穩、拯救中國經濟。中國人行出台多項重磅貨幣政策，降息、降準、降房貸和發錢買股等大幅度寬鬆政策，期望達成刺激房市和股市雙漲。政策宣布後，陸港股出現飆漲，在十一長假陸股未開盤期間，資金持續湧入港股，港股單周續漲9.31%。

台股上周受諸多利空環繞，使9月底漲勢受阻。由於台電電價確定調漲，市場擔心影響台積電（2330）毛利率，但前次台積電於電價調整時曾說，影響毛利率幅度僅0.5%，預計此次台積電法說亦將簡單說明。另外，美東罷工一度讓市場皮皮挫，但結果罷工僅三天，最後該利空也無疾而終。最後是台灣自己的天災，放了二天颱風假，適逢期貨周結算，由於上次颱風也巧遇周結算，導致利空效應擴大、引發大跌千點行情，也加大此次颱風假避險預期。然非農數據公布後一掃陰霾，是否再帶台股挑戰23,000點有待觀察。

隨第3季美股財報季即將來臨，留意過往ASML與台積電在整個科技股財報中，均具有領先表態的作用。此外，投資人也可關注「臺灣永續期貨」，該期貨主要追蹤臺灣永續指數，由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。（統一期貨提供）

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