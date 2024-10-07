期貨商論壇／半導體30期 觀望

經濟日報／ 記者王皓正整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

摩根大通在最新報告中重申對輝達的需求前景仍然充滿信心。目前包含北美雲端服務供應商AWS、Azure和Google Cloud、Meta等企業正在將輝達的晶片整合到其AI資料中心的基礎架構中，以支援日益增加的AI服務效能。輝達自述計畫隨著新世代AI晶片推出，可逐次將效能提高二到三倍，客戶可以將其視為每兩三年降低AI服務的運算成本，從而提高產品服務的利潤。

目前全球高階AI晶片，多由輝達定義與主宰，因此預期台積電（2330）仍將持續受惠於輝達推出的新世代晶片發表，短期輝達未出現強力競爭者下，台積電後市營運仍有望跟隨輝達水漲船高。台積電即將舉辦法說，市場投資人除關注營收成長力道，也將把注意力放在高階製程整體比率是否能持續上升，以推估最新世代AI晶片是否如期上市、以及需求增長前景，台積電的未來的資本支出成長也將同樣受到注目。

半導體30期貨指數，靠近8月下旬震盪整理區域，目前季線趨勢持續下行，但月線趨勢轉為上彎，未來多空的明確方向，仍需在指數擺脫多條均線糾結後較易浮現。後續盤勢觀察指數月線趨勢能否持續上行，並帶動季線趨勢由下彎轉為上行，半導體30期貨或在中長期均線趨勢同步轉為上彎後，才更有底氣擺離8月下旬的震盪整理區間。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

AI 台積電 輝達

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