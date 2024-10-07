台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（7）日開高走高，指數齊步收復22,700點關卡。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單增加5,146口、攀升至4.2萬口。展望盤勢，由於技術面轉強，以震盪格局看待，但操作宜以短線為主，行情延續高檔整理。

台股昨天雖然成交量能回跌至4,000億以下，不過加權指數大漲399點，收在22,702點；期貨部分，台指期昨天上漲491點至22,779點，價差方面，正價差為76.44點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超94.66億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,724口至17,224口，其中，外資淨空單增加5,146口至42,146口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是增加4,854口至24,471口。

永豐期貨指出，由於台積電（2330）已確定AI半導體與CoWoS漲價，且高效能運算、智慧機、與消費性電子產品也都有相應漲幅，使半導體設備與矽光子概念股再度受到資金青睞，不少相關類股走勢強勁，考量到指數權重問題，若後續資金持續流向電子類股，將帶給指數進一步上漲動能。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守格局。技術面上，昨天台股上漲但量能仍嫌不足，目前台股在季線位置不破下，短線台股的拉回可以樂觀操作。

至於選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.04上升至1.12。VIX指數下降0.51至24.96。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為5,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。