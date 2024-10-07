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技嘉、緯穎 瞄準逾60天

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
技嘉、緯穎相關權證
技嘉、緯穎相關權證

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前接受媒體訪問時，表示新的 Blackwell 架構繪圖處理器（GPU）需求可以用「瘋狂」來形容。而受惠大型資料中心（CSP）對AI伺服器的需求，以及積極投入自研晶片ASIC開發，有利技嘉（2376）、緯穎（6669）後續出貨看俏。

法人指出，技嘉目前AI伺服器客戶需求多樣化 ，除了H100／H200專案持續展開之外，B200A 、GB200也正在展開。因應AI伺服器訂單需求增溫，技嘉在東南亞、歐洲、美洲都有組裝產能將在下半年陸續開出。技嘉同時也切入AI伺服器資料中心解決方案，技嘉因應營運成長所需，正在評估透過併購強化供應鏈整合能力。

另外技嘉子公司技鋼完成首批支援完整AmpereOne處理器系列的伺服器產品，目前已全面上市，可滿足現代雲端運算的多樣需求，並預告將有更多新產品於本季末推出。法人看好技鋼新品一波波，技嘉母以子貴，同步助攻伺服器業務。

法人指出，亞馬遜旗下AWS積極發展ASIC伺服器，緯穎是AWS首波ASIC伺服器主要系統整合廠，第3季開始出貨。由於緯穎過去主要客戶都是大型雲端資料中心，可自研ASIC晶片，因此ASIC伺服器為緯穎主力產品，不過緯穎也同步布局ASIC與GPU伺服器。

法人預估，技嘉、緯穎9月營收仍將強勁成長，主要受惠於AI伺服器快速成長及傳統伺服器復甦，加上消費電子也進入旺季。

權證發行商表示，投資人若看好技嘉與緯穎後續表現，可以挑選價內外10%以內，距到期日二個月以上的權證介入，以小金搏大利。

伺服器 技嘉 緯穎

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