快訊

東北季風影響、水氣偏多 北北基宜4縣市豪雨特報

今「寒露」東北季風增強大雨轉涼 百里嘉颱風最快明生成

雷神浮報 國防部坦承：無能力查核報價異常

全民權證／貿聯 押價內外15%

經濟日報／ 記者王皓正整理
貿聯-KY相關權證
貿聯-KY相關權證

貿聯-KY（3665）表示，人工智慧（AI）伺服器是長期發展趨勢，維持今年營運逐季成長趨勢不變，但仍要觀察總體經濟與個別伺服器客戶的出貨變化，同時，該公司也在高速連接線與連接器的生產中，導入AI技術，以提升效率，並強化銷售流程。

貿聯攜手供應鏈，推AI應用、建立數據共享平台。針對輝達（NVIDIA）GB200出貨進度，貿聯表示，因整個供應鏈相當複雜，不僅是晶片廠商要做修改，個別雲端服務供應商（CSP）也針對產品持續修正，大方向趨勢不變，但是個別廠商的出貨可能有先後的變化，今年逐季成長趨勢不變。

看好相關題材的投資人，可挑選價內外15%以內、且距到期日150天以上之權證進行操作。（群益金鼎證券提供、記者王皓正整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 貿聯

延伸閱讀

群益金鼎證券自結9月EPS 0.19元 累計前三季EPS 1.77元

鴻海科技日與輝達展望AI 8日暢談下一波產業革命

英特爾 AI 晶片砍單 華碩、技嘉急向大廠調貨

緯創Q4業績 衝全年高峰

相關新聞

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（7）日開高走高，指數齊步收復22,700點關卡。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單增加5,146...

期貨商論壇／半導體30期 觀望

摩根大通在最新報告中重申對輝達的需求前景仍然充滿信心。目前包含北美雲端服務供應商AWS、Azure和Google Clo...

期貨商論壇／永續期 靈活布局

中國國家總書記習近平宣布，將大力度促進資本市場止跌回穩、拯救中國經濟。中國人行出台多項重磅貨幣政策，降息、降準、降房貸和...

台積、日月光 四檔吸睛

外資法人在近期出具的報告中指出，Blackwell明年首季將大規模出貨，呼應輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前拋出Bl...

技嘉、緯穎 瞄準逾60天

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前接受媒體訪問時，表示新的 Blackwell 架構繪圖處理器（GPU）需求可以用「瘋...

全民權證／鴻海 挑逾五個月

鴻海（2317）受惠AI伺服器出貨暢旺、蘋果iPhone 16新機發表上市，9月營收7,330億元，月增33.7%、年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。