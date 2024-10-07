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10月電子期、金融期齊漲

中央社／ 台北7日電

台北股市今天上漲399.85點，收22702.56點。10月電子期收1224.15點，上漲32.70點，正價差5.03點；10月金融期收2093.40點，上漲23.80點，逆價差1.98點。

10月電子期以1224.15點作收，上漲32.70點，成交509口。11月電子期以1223點作收，上漲30.55點，成交2口。

電子現貨以1219.12點作收，上漲26.83點；10月電子期貨與現貨相較，正價差5.03點。

10月金融期以2093.40點作收，上漲23.80點，成交569口。11月金融期以2088.00點作收，上漲15點，成交2口。

金融現貨以2095.38點作收，上漲25.25點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差1.98點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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