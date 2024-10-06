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華星光、波若威 四檔靚

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華星光、波若威相關權證
華星光、波若威相關權證

矽光子商機愈燒愈熱，相關概念股近期吸引法人買盤進駐，華星光（4979）獲投信連九買，波若威（3163）也吸引外資進場點火。權證發行商表示，矽光子題材近期在盤面發燒，投資人如看好相關個股，可透過中長天期權證商品操作。

法人分析，在AI發展過程，大型語言模型是當中重要的一環，其利用大量資料進行預訓練，做成大型深度學習模型，目前使用者常用的項目，例如回答問題、總結文件、翻譯語言和完成語句等皆是模型訓練後的結果。

市場看好矽光子是未來封裝趨勢，題材熱燒下，推升相關概念股表現。華星光近期股價飆漲，日前應主管機關要求公告自結獲利，7、8月累計稅後純益8,900萬元，年減20.54%，每股純益0.63元。其中，8月稅前盈餘與稅後純益均為3,300萬元，年減43.1%，每股純益0.23元。華星光相關權證包括華星光群益45購01、華星光兆豐45購01。

波若威主要產品包括光纖主動元件、被動元件、模組、次系統等。產品主要應用於5G和數據中心、長途網、城域網、光纖到戶（FTTH）的三網合一網路等。波若威先前曾指出，若美國聯準會下半年啟動降息循環，有利刺激需求，將把握復甦機會，彈性調整產品生產與組合，帶動營運重拾成長。波若威相關權證有波若威群益41購01、波若威凱基43購05。

波若威 華星光

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