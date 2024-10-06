全民權證／創意 選逾二個月
創意（3443）奪下AI應用大單，旗下3奈米HBM3E控制器與實體層IP已獲雲端服務供應商（CSP）及多家高效運算（HPC）解決方案供應商採用，該款相關ASIC晶片預計今年設計定案（Tapeout），挹注營運。
創意為特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商，搭上AI晶片委外設計商機，此次獲得CSP與多家HPC採用，且是3奈米先進製程產品，並將採用最新的9.2Gbps HBM3E記憶體技術，具有重大意義。創意上半年每股純益11.72元。法人預期，第4季業績有機會優於前一季，今年業績可持平或小增。
投資人可挑選價內外程度在20%以內、距到期日逾二個月的權證，如創意國泰44購01、創意統一47購02。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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