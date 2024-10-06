鴻海、雙鴻 聚焦長天期

輝達（NVIDIA）最新AI晶片Blackwell系列，以及超微（AMD）的Mi300都即將亮相，北美四大CSP今年資本支出將年增逾四成下，市場看好鴻海（2317）、雙鴻（3324）等供應鏈營運受惠，權證券商建議，可利用券商造市積極等條件，布局長天期認購權證，參與相關個股走勢。

鴻海、雙鴻相關權證

鴻海第2季受惠於AI伺服器需求強勁，營運狀況優於市場預期，毛利率也因產品組合及營運規模擴大而轉佳，第3季進入營收傳統旺季，消費性產品出現明顯的季節性成長動能。展望未來，受惠於GB200伺服器將於2025年大量出貨，以及iPhone銷量成長，將增添鴻海營運長期動能，市場預估今年每股純益為11元。

展望2025年，GB200 AI伺服器將大量出貨，整體出貨量約5.4萬櫃，其中NVL 36報價約170萬至180萬美元，NVL 72報價約320萬至380萬美元，推估GB200將貢獻鴻海1.2兆至1.6兆元營收，市場全年營收8.4兆元，年增24.9%，稅後純益2,080.1億元，年增16.8%，每股純益15元。鴻海相關權證包括鴻海中信45購02、鴻海群益42購07。

雙鴻方面，美系法人估第3季營收持平到個位數季增，尤其快接頭供給緊張狀況在8、9月有所緩解；預估第4季營收也是季增，隨Blackwell系列及Mi300量產，伺服器貢獻營收明年會大於五成。

市場預期雙鴻受惠Cold Plate拉貨力道而顯著提升，今、明年水冷營收占比預估分別為14.8%、36.7%，由於水冷產品毛利率優於平均，料產品組合優化顯著下，初步估計今、明年營收分別年增28.6%、41.2%，每股純益分別為26.1元、39.8元。雙鴻相關權證有雙鴻中信42購03、雙鴻群益45購03。