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全民權證／景碩 挑價內10%

經濟日報／ 記者周克威整理
景碩相關權證
景碩相關權證

景碩（3189）受惠中國大陸遊戲廠商推出3A大作，帶動遊戲消費性顯卡需求增溫，預估ABF載板第3季出貨有望季增逾一成，市場估第3季營收83.5億元、季增14.4%。

隨著ABF載板稼動率回升至八成以上，預估單季毛利率30.9%，稅後純益6.7億元、季增59.1%，每股純益0.8元。展望第4季，ABF載板在消費性顯卡需求動能延續，加上網通、FPGA產品回升，預估ABF板營收季增一成，BT載板季增5%，單季營收88.3億元、季增5.8%，稅後純益9.4億，每股純益1.4元。

權證券商建議，看好景碩後市的投資人，可利用價內10%以內、可操作天期為中長天期商品介入，如景碩元富42購05、景碩兆豐44購01。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

ABF 景碩

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