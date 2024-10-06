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三海連動美中競逐 下屆美國總統的印太策略是否會將台灣置於危機之中？

全民權證／弘塑 二檔有潛利

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
弘塑相關權證
弘塑相關權證

弘塑（3131）目前訂單能見度達2025年下半年，主要需求來自CoWoS大客戶積極擴充產能，由於從接單、出機安裝至驗收需12至18個月，預期營收貢獻自今年第4季至2025年逐步顯現。法人預估，弘塑2024、2025年每股純益逐年成長，2025年有機會較今年大增逾七成。

台積電先進封裝擴產方向明確，更買下群創南科四廠改建。法人推估，台積電今年CoWoS產能翻倍成長，月產能可達約3.5萬片，明年更上看7萬片；若合計協力夥伴的產能，今年總月產能近5萬片，明年高標約7.5萬片。

看好弘塑的投資人，可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，如弘塑兆豐43購02、弘塑群益41購03。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台積電 弘塑

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