期貨商論壇／生技期 區間盤整

近期許多生技相關獎項陸續頒發，包含台北生技獎、以及第11屆BioForum暨2024默克生物科技資助專案，由於近年全球生技醫藥版圖迅速轉變，許多生技公司和藥廠紛紛轉向生物製劑，其中，台灣更是在其中扮演重要角色，包含台康生技、台耀等都在抗體藥物複合體（ADC）及相關化學製造管制（CMC）上做出貢獻。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為21萬元，而保證金為新台幣15,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨近期持續半年線以及季線之間狹幅震盪，指數反彈至季線後隨即遭受壓回，就周線以及月線來看，仍維持橫盤整理型態，在未出現放量紅K棒之前，短線維持區間震盪的機率較高。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）