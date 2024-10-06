期貨商論壇／台積期 後市不淡

富邦期貨分析師曹富凱指出，台股9月下旬一度衝破23,000點，隨AI熱潮帶動資料中心伺服器需求，預計市場資金將持續提前卡位10月17日台積電（2330）法說行情，而台積電個股期貨隨法說會釋出的正面消息，將有行情可期。

從整體市場的角度來看，至11月5日美國大選前，市場將受一系列重大事件的影響，包括台積電法說會，以及美股超級財報周表現。雖國際市場仍面臨美國經濟成長動能、地緣政治風險等因素，但市場基本面的偏多格局依然穩固。由於聯準會9月啟動新一輪的降息循環，科技股預期將成為這一輪經濟政策的最大受益者，尤其是台積電這類科技權值股，其增長動力有望進一步強化。

台積電將於17日召開法說會，預計將公布財報數據和未來展望，將有助市場信心增強，並支撐行情持續向上。然而，台股目前追價動能不足。加上全球金融市場依舊面臨不確定性的動盪，後市仍需留意可能的震盪風險。技術分析顯示，台積電個股期貨仍在整理階段，預期在經過數周的整理和籌碼沉澱後，後續有望再度上攻。

曹富凱強調，隨著法說會釋出的正面消息，台積電的長期投資價值仍然具備吸引力，預計後續有望帶動整體台股進一步走強。（富邦期貨提供）

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