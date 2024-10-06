台指期 短線震盪格局

台股上周五（4日）呈開高走低格局，終場成交量放大至逾4,000億元，指數下跌87點、收在22,302點，累計全周下跌520點。期貨商表示，台股短線仍可能震盪，但短線震盪過後仍有機會再攻。

上周五台指期下跌103點至22,288點，逆價差為18.71點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,848口至13,500口，其中外資淨空單減少2,479口至37,000口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,697口至19,617口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為6,000餘口，買權OI增量呈現不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股波動率略為上揚，目前持續測試8月底整理平台位置，短線仍以保守格局看待。

元富期貨認為，台指期上周五呈開低震盪格局，盤中一度上漲超過百點，試圖挑戰短期均線，不過遭遇反壓，指數由紅翻黑，終場下跌逾百點，以黑K棒留上影線作收。以扣抵值來看，季線維持下彎走勢，不具備支撐力道，下檔支撐先看月線，因此在失守月線之前，短線震盪過後仍有機會再攻。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,700 點；月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在21,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.79上升至1.04，VIX指數上升0.42至25.47；外資台指期買權淨金額-0.19億元、賣權淨金額1.03億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體而言，上周五在指數開高下，早盤一度站上以色列攻擊前的起跌點，不過後續賣壓出籠，下跌家數超過800家，指數與櫃買同步走跌，指數短線可能維持震盪格局。