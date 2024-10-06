路易莎回應了！咖啡豆期貨投資總結 並沒有產生多大損失

路易莎（2758）為國內最大的連鎖咖啡業者，因為避險需求，進行咖啡豆的期貨合約交易出現損失，外傳已損失4千多萬元。路易莎表示，咖啡豆的避險最高金額為1千萬元，為避免原物料價格波動，進行各種期貨的避險，雖有損失也在1千萬元內，目前總結交易實質並沒有這麼多的損失。

路易莎進一步指出，因為最近咖啡期貨波動劇烈，因此，在購買咖啡現貨時，也會進行期貨避險，總金額1000萬，在咖啡期貨突然暴漲到歷史第二高點時，因應櫃買中心規定，超過20%的損失就要平倉並且公告；但是，同時在相對高點時再避險，如今咖啡期貨又再度暴跌，所以產生潛在獲利，因此，總結來評估，並沒有產生多大的損失。

最新統計到10月5日的契約金額為7.8萬美元跟4萬美元，個別契約損失上限為交易金額之20%。路易莎公告依公平價值評估，未實現損失約1.7萬美元及8080美元，折算台幣約54萬元跟26萬元，主要因咖啡價格波動大所致，對公司營運無重大影響。

路易莎咖啡豆使用量大，必須做一些期貨的操作，在高點放空勢必要做的事情，路易莎門市約560間（含籌備中），直營約180間，加盟約380間，推動多品牌策略，預計每年展店4、50家，持續發展軌道經濟，與高鐵、北捷、高捷拓展聯名門市等，建構在台發展網絡。