群創、中砂 認購耀眼

台股多空震盪，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍居為盤面抗震指標，投資人可參考群創（3481）、中砂（1560）等，利用權證參與行情。

法人表示，台股近期走勢呈現多空角力，市場雜音包括經濟數據變化、未來降息動向、景氣疑慮等，短線上影響區域資金走向，牽動投資信心消長。

永豐金證券建議，投資人若是看好營運成長性佳的中長期優質股，股價後勢將有機會具備漲升的空間，可透過認購權證槓桿操作，進一步掌握漲升的行情。

群創、中砂相關權證

群創揮軍Micro LED先進顯示技術報捷，宣布強攻無縫拼接QD色轉換技術，要搶進高階先進電視顯示器市場。群創轉型要以多元研發能量，積極擴展車用、醫療、元宇宙、家庭劇院等領域創新應用，鏈結場域試煉，力拚高含金量解決方案，國際輸出。法人看好，群創擴大利基型與高附加價值領域產品布局，有助降低傳統LCD面板本業景氣波動起伏對營運的影響，助攻獲利。

群創表示，Micro LED技術已獲得多項專利，在國際展覽中贏得多項技術好評，憑藉其高畫質和無縫拼接的特點，成為高階高清超大型顯示器市場的理想選擇。

中砂受惠鑽石碟業務穩健向上，伴隨晶圓再生業務大客戶國外廠區對測試晶圓拉貨動能維持強勁，法人看好今年業績有望再創新高，叩關7億元。

中砂表示，下半年營運表現應會優於上半年，估計2024全年毛利率約落在32%至38%之間，上半年表現剛好在區間下緣，預期下半年會進一步攀升。

中砂前八月合併營收45.47億元，年增7.8%；上半年每股純益3.52元。中砂日前上修全年營收成長預估下緣，估計將成長5%至一成。外界推算，只要全年營收年增幅度超過8.25%，就可改寫年度業績紀錄，超過2022年歷史高點69.07億元，朝70億元整數關卡邁進。

永豐金證券建議，若投資人看好此兩檔，可以買進價外程度20%以內、中長天期權證，但宜先設好停損停利點。