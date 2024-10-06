大數字／夜盤交易 隔日日盤重要指標

臺灣期貨交易所的夜盤交易自2017年5月15日上線迄今，愈來愈受到交易人重視，尤其台股與美國科技股連動密切，常常在期貨夜盤交易就有大幅波動走勢，增加避險或套利機會；今年夜盤交易標的更納入台積電期貨與小型台積電期貨，符合市場交易人的需求。

期交所將台積電（2330）期貨（約定標的物為2,000股股票）及小型台積電期貨（約定標的物為100股股票）納入夜盤交易，台積電期貨夜盤交易自下午5時15分開始收單，5時25分開始交易至次日上午5時。今年前八月的熱門交易個股期貨中，這兩項期貨契約都進入前三名，可見交易人對這兩項期貨契約的重視。

金管會副主委邱淑貞說，期貨具價格發現功能，目前夜盤交易占期貨市場交易比重超過30%，交易人已習慣透過夜盤交易進行部位調整、避險，夜盤交易價格已被投資大眾視為隔日日盤開盤的參考指標之一。

期交所表示，台積電期貨納入夜盤交易可提供交易人因應夜間美股波動或突發事件時進行避險或調整交易策略，如台積電在下午發布每月營收報告，交易人可以在夜盤使用台積電期貨避險，充分發揮期貨市場之價格發現及避險功能，相較交易ADR，運用期貨避險成本更低，交易管道更熟悉，與股票價格相關性更高。

期交所也提醒投資大眾需留意：

一、納入夜盤交易的股票期貨，當標的配發現金股利時，除息契約調整將提前至生效日前一夜盤。台積電每年四次分配現金股利，台積電期貨除息調整後之契約將自生效日前一個夜盤開始交易。惟倘台積電有除權、減資、現金增資及合併等公司事件，契約調整生效日前一夜盤將暫停交易。

二、當發生證交所公告標的證券暫停交易或當標的證券發行公司向證交所申請下午5點（含）後召開重大訊息說明記者會，期交所獲悉後即依程序暫停該個股期貨夜盤交易至收盤。提供交易人訊息消化時間，以降低資訊不對稱。