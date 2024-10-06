大數字／微型台指期 躋身熱門商品

期貨商品微台指今(2024)年7月29日上市，恰逢台股劇烈震盪，8月中旬以來，台指期貨平均日震幅最高達830.5點，創下歷史新高；微型台指期貨8月的日均量已超過13萬口，已躋身期貨熱門商品前三名，流動性非常活絡，受交易人青睞。

微台是台股期貨（大台）的微型版本，以台股指數24,000點計算，一口微台契約價值為新台幣24萬元，大幅降低交易門檻，使交易人能夠更靈活操作。微台交易時間與大小台相同，包括日盤及夜盤交易，且交易人可按大台、小台及微台的契約規模比例（20：5：1）進行部位互抵，方便跨商品交易。

永豐期貨指出，8月全球股市震盪加劇，主要因素為日本央行宣布升息、美國失業率升至4.3%，導致Carry Trade資金大量平倉離場，外溢到全球股市出現拋售潮，拖累台股大跌，加權指數從7月11日高點24416.67點修正至8月6日19662.74點，但短短一周又強彈兩千多點回升至22,000點附近。永豐期貨統計，台指期20天的平均日震幅在8月12日高達830.5點，刷新歷史新高，雖然日震幅已降至720.8點，但仍為歷史相對較高狀態。

永豐期貨分析師劉佳倫表示，小型台指期對於小資族來說門檻仍稍微偏高，新上市的微型台指期貨保證金只要2萬元內即可交易，對小資族來說相對容易入門。而且微台指具備期貨多空雙向、交易時間長、有槓桿等特性，對於避險或投機都是非常不錯的入門工具。