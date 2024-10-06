大數字／期貨年交易量 拚4億口新高

臺灣期貨市場交易日均量在今（2024）年前八月已達170萬口，前九月總交易量已超過3億口。對比連續五年的全年交易量在3億口以上，臺灣期貨交易所董事長吳自心樂觀期許，全年交易量可挑戰4億口再創紀錄。

嘉柏麗‧香奈兒名言「這麼多珠寶，我之所以會選擇鑽石，是因為它體積小，但卻能展現最大的價值。」金管會副主委邱淑貞引用來表彰期貨產業規模雖然不大，卻在價格發現及避險功能上，為金融市場帶來重大貢獻，為資本市場不可或缺的金融商品。

吳自心表示，主管機關推出具台灣特色的亞洲資產管理中心政策，期貨在建構金融市場居重要地位，將攜手期貨業夥伴以創新方式留財引資，在財富管理與資產管理方面作出貢獻。

台灣期貨市場交易量自2006年首次突破1億口，2014年突破2億口，2018年突破3億口，2021年達到3.92億口創台灣期貨市場交易量記錄。今年統計至8月，台灣期貨市場已成交2.72億餘口，日均量1,70萬口，日均量已成長23.3%。夜盤交易占市場交易日均量比重接近31.8%，較去(2023)年成長30%。

台灣期貨市場今年的四大亮點為：日均量創紀錄且成交量有望挑戰新高、夜盤交易占比提升、微型契約廣受歡迎、法人機構交易占比提高。邱淑貞表示，期貨具備價格發現功能，夜盤交易占比提升，可觀察到投資人台股當日開盤前，都會注意期貨夜盤交易的數據，作為開盤後的價格參考。

吳自心表示，期貨具有避險功能，也可從機構法人占比提高、及整體交易量增加得到驗證。台股今年數度震盪，尤其進入下半年的不確定因素增多，善用避險策略操作的外資法人交易期貨量增加，也讓整體機構法人占市場交易比重超過自然人。

臺灣期貨交易所今年7月29日推出微型台指期貨（微台）和小型ETF期貨，提供靈活多樣的交易選擇，為期貨市場注入新的成長動能。

其中，微型台指期貨今年7月甫推出的日均量為46,384口，8月的日均量衝高到138,149口，兩個月不到的平均日均量有127,137口；相較台股期貨今年前八月日均量172,993口、及小型台指期貨前八月日均量329,590口，微型台指期貨已躍為市場熱門交易新星。

台灣期貨市場也跟國際接軌，期貨契約朝向小型及微型化方向發展。微台是台股期貨（大台）的微型版本，契約乘數為每點新台幣10元，契約價值為大台的20分之一、小臺的五分之一。以加權指數24,000點計算，一口微台契約價值為新台幣24萬元，大幅降低交易門檻，使交易人能夠更靈活操作。

台灣期貨市場今年交易量有望挑戰創歷史新高，除了AI相關股價大幅波動、以哈地緣政治、美國降息循環議題、美國總統大選牽動台股波動，交易人更積極透過期貨市場進行避險或短線操作。