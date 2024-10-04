欣興、金像電 四檔帶勁

外資看好輝達（NVIDIA）的Blackwell系列，及AMD的Mi300都是今年第4季開始量產，欣興（3037）、金像電（2368）等供應鏈營運將受惠，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

欣興第3季進入手機旺季，另ABF需求築底回溫，欣興載板稼動率可望提升至75%，另方面AI Server OAM需求持續暢旺及美系客戶新機備貨下，HDI稼動率可望朝90%邁進下，市場預估全季營收321.9億元，季增15.5%、年增21.3%，毛利率15.2%，稅後純益18.2億元，季增14.4%，每股純益（EPS）1.2元。

第4季營運，欣興HDI在AIServer OAM及Compute Tray主板需求帶動，稼動率仍維持高檔，預估單季營收393.8億元，季增22.3%、年增53.3%，毛利率18.1%，稅後純益37.31億元，季增104.5%、年增28.4%，EPS近2.5元。全年營收1,258.5億元、年增21%，毛利率15.9%，稅後純益90.7億元，EPS為5.9元。

金像電過去為全球第二大NB PCB製造商，全球市占率約20%，隨後積極轉型，今年上半年主要應用為伺服器69%、NB為11%，生產基地為台灣中壢、蘇州、常熟一廠以及常熟二廠，其中台灣主要做高階產品，蘇州主攻中階產品，常熟1廠為低階產品，常熟2廠則為HDI，明年第2季新增泰國產能主攻高階Server及Networking產品。

金像電第3季台灣以及蘇州廠稼動率已達滿載水準，8月營收創高下，市場看好單季營收106.3億元，季增11.1%、年增34.9%，毛利率32.2%，稅後純益18.9億元，季增24.7%、年增62.8%，EPS為3.8元。

看好相關個股後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的權證入手。