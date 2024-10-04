聚陽、遠東新 押逾90天

近來傳產股價增溫，紡織股聚陽（1477）、遠東新（1402）近來訂單需求暢旺，聚陽第3季營收突破百億元，法人預估，下半年營收可望達200億元；遠東新積極拓展綠色產品，利潤維持不錯，預估下半年營運約與上半年相當，投資人可透過權證以較低成本參與行情。

聚陽因美系客戶完成庫存去化後，採購恢復正常，加上去年同期基期較低，預期訂單有望達雙位數增長。根據統計，聚陽9月營收32.9億元，年增17.5%，累計第3季營收破百億元，達104.6億元。

法人指出，聚陽目前訂單能見度約四個月，預計下半年營收達200億元，不過第3季毛利率成長不易，主因在於短單占比12%到13%，且多為低毛利率產品，加上船班遞延問題，預料聚陽將計畫把運輸風險加價轉移給客人 ，可望在明年首季訂單反映。 短期雖有利空，但公司產業地位仍有利、趨勢正向不變。

聚陽、遠東新相關權證

遠東新今年下半年營運約與上半年相當，整體市況差異不大，至於明年營運展望，法人認為，大陸大幅擴張石化產能，對遠東新在石化、酯粒等上游產品確實造成壓力；不過遠東新在纖維方面積極拓展綠色產品，加上紡織中下游利潤維持不錯，PET產品則要觀察明年產能擴張幅度。

遠東新日前宣布將與明基材料旗下的機能織物品牌Xpore攜手合作，推出突破性的「e2cycle」PET回收技術，這項技術可將電子廢棄物轉化為高品質回收PET材料，提供全新的PET回收途徑，並可應用於高階機能服飾。預期明年在纖維領域將持續推進綠色產品開發，同時在織染和成衣等紡織中下游維持穩健的利潤。

權證發行商表示，投資人若看好聚陽與遠東新後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期90天以上權證，以小金搏大利。