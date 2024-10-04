全民權證／川湖 選逾四個月
川湖（2059）AI伺服器導軌占營收比重日益提高，推升毛利率與營業利益率表現，法人估計，第3季因產品轉換期，川湖營收將溫和季增，第4季營收續增，對明年營收與獲利展望維持正向。
據了解，第2季伺服器導軌占川湖營收比重已近八成，法人估下半年營收將高於上半年。川湖目前穩居AI伺服器導軌的市場領導地位。分析師指出，受惠AI伺服器營收比重提高，川湖毛利率及營業利益率持續看上，市場雖有新競爭者加入，但川湖的技術優勢與專利將使競爭對手市占率擴大有限。因此對公司2025年營收與獲利成長維持正向看法。
權證發行商表示，看好川湖的投資人可挑選價內外15%左右，有效天期四個月以上的權證，參與個股行情。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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