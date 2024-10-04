全民權證／美利達 二檔聚光

美利達（9914）8月銷售台數為208,862台，年成長40%。受惠運動型態改變，中國大陸內需市場需求持續強勁，8月在陸銷售台數年增43%、金額年增62%。

由於大陸需求持續暢旺，今年出貨展望上調至120萬台，出貨量年增60%；大陸消費升級浪潮及運動風氣盛行帶動整體自行車產業升級，也使美利達大陸產品組合轉好，帶動ASP持續提升，整體業務朝向量價齊揚趨勢。大陸業務涵蓋生產及通路銷售，平均毛利率約22%，而台灣廠僅有生產端，平均毛利率約14%，隨著大陸營收占比提高，將帶動整體利潤率擴張。

看好美利達後市的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期60天以上權證介入。（永豐金證券提供）

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