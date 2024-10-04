全民權證／美利達 二檔聚光
美利達（9914）8月銷售台數為208,862台，年成長40%。受惠運動型態改變，中國大陸內需市場需求持續強勁，8月在陸銷售台數年增43%、金額年增62%。
由於大陸需求持續暢旺，今年出貨展望上調至120萬台，出貨量年增60%；大陸消費升級浪潮及運動風氣盛行帶動整體自行車產業升級，也使美利達大陸產品組合轉好，帶動ASP持續提升，整體業務朝向量價齊揚趨勢。大陸業務涵蓋生產及通路銷售，平均毛利率約22%，而台灣廠僅有生產端，平均毛利率約14%，隨著大陸營收占比提高，將帶動整體利潤率擴張。
看好美利達後市的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期60天以上權證介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言