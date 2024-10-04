全民權證／陽明 挑價內外20%

陽明（2609）陽明今年上半年合併營收963.9億元，年增33.88%；毛利267.2億元，年增283.5%；每股純益（EPS）6.66元，年增608.5%。

由於中東局勢緊張造成紅海危機，航商繞行好望角，需要增加船舶，吸收大量投放的運力供給，扭轉市場原先對於海運今年將供過於求的預期。從成本面來看，陽明上半年成本占比達35%的三大變動成本（集貨船、內陸及裝卸費用）256.3億元，年增14.73%，亦隨紅海危機及物價而走升，該因素亦影響航商繞過蘇伊士運河，而省下大量港埠及運河費成本。

權證發行商表示，若看好陽明後市可挑選價內外20%以內、有效天期90天以上的商品介入。（中國信託證券提供）

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