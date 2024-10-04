全民權證／陽明 挑價內外20%
陽明（2609）陽明今年上半年合併營收963.9億元，年增33.88%；毛利267.2億元，年增283.5%；每股純益（EPS）6.66元，年增608.5%。
由於中東局勢緊張造成紅海危機，航商繞行好望角，需要增加船舶，吸收大量投放的運力供給，扭轉市場原先對於海運今年將供過於求的預期。從成本面來看，陽明上半年成本占比達35%的三大變動成本（集貨船、內陸及裝卸費用）256.3億元，年增14.73%，亦隨紅海危機及物價而走升，該因素亦影響航商繞過蘇伊士運河，而省下大量港埠及運河費成本。
權證發行商表示，若看好陽明後市可挑選價內外20%以內、有效天期90天以上的商品介入。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言