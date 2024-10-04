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10月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北4日電

台北股市今天下跌87.68點，收22302.71點。10月電子期收1191.50點，下跌3.30點，逆價差0.79點；10月金融期收2070點，下跌7.20點，逆價差0.13點。

10月電子期以1191.50點作收，下跌3.30點，成交648口。11月電子期以1196點作收，上漲0.35點，成交1口。

電子現貨以1192.29點作收，下跌0.75點；10月電子期貨與現貨相較，逆價差0.79點。

10月金融期以2070點作收，下跌7.20點，成交391口。

金融現貨以2070.13點作收，下跌13.78點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差0.13點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期 電子期

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