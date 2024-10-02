快訊

氣象署最新風雨預測 今晚「15縣市」颱風假達標

仍龜速前進…山陀兒最新路徑曝！ 氣象署：以較弱的中颱或輕颱登陸西南部

飛彈攻擊以色列！伊朗稱已極大自制 若以再報復則將更強烈回應

期貨商論壇／胡連期 均線偏多

經濟日報／ 記者王皓正整理
胡連董事長張子雄。 （聯合報系資料庫）
胡連董事長張子雄。 （聯合報系資料庫）

胡連 （6279）為車用連接器供應商，為二線（Tier 2）車用供應鏈，2021年與LEAR成立合資品牌，藉此將產品推向歐美市場。胡連主要受惠下半年進入傳統出貨旺季，中國大陸車市銷售暢旺，帶動出貨量成長，市場強勁需求下，7、8月營收都維持雙位數年增，拉貨動能有望延續至9月。

展望第4季，中國大陸政府加大新能源補貼政策力道，下半年多款新車發表，有望延續中國大陸出貨動能。另外，在歐美市場，北美鏟雪車客戶隨庫存調整結束，預計下半年將新增PCB保險絲盒訂單，有望超過3億元營收；歐洲市場新客戶及新專案陸續放量，新產品也將陸續推出。另外，印尼新廠預計年底量產，再次增添營運動能，整體獲利營收可望創新高。

技術面來看，胡連期貨於9月10日以爆量長紅K，突破自8月初以來長達一個月的箱型整理上緣後，盤勢再度轉多方陣營，當前指數處於高檔震盪盤整，並回測10日均線有守，均線仍呈多頭發散，後續將觀察是否能突破前波段高點，則將有利於技術面的發展；再配合基本面，考量中國大陸政府汽車補貼政策延續，以及歐美市場訂單營收可望增加，帶動公司營收提升，再配合汽車智能化普及狀況下，高頻高壓連接器也有望翻倍成長，因此，整體仍有利於胡連期貨後市發展。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 營收

延伸閱讀

期交所舉辦免費交易人期貨及選擇權課程 即日起開始報名

陸刺激房市 鐵礦砂強彈…期貨價應聲飆漲

期貨商論壇／永續期 靈活布局

10月台股期指跌566點

相關新聞

期權講堂 專家教戰

期交所積極響應行政院「亞太資產管理中心」，以及金管會「留財引資」、「投資台灣」之核心計畫，推動期貨教育不遺餘力，將舉辦「...

期貨商論壇／生技期 避險優選

上周美國聯準會官員在禁聲期結束後，市場對較鷹派的鮑曼特別關注，因他在一場演講中表示，美國中性利率可能遠高於大流行前水準，...

期貨商論壇／胡連期 均線偏多

胡連 （6279）為車用連接器供應商，為二線（Tier 2）車用供應鏈，2021年與LEAR成立合資品牌，藉此將產品推向...

台塑、中鋼 認購發燒

中國大陸官方祭出強勁救市方案，法人預估可望刺激景氣，除了激勵股市急漲，原物料行情也可望再起，同步帶動運輸原物料的散裝輪運費續揚。

新興、裕民 四檔強強滾

新興（2605）、裕民（2606）等散裝航運股進入傳統需求旺季，加上近期中國推動刺激經濟政策，推升中國鐵礦砂現貨價落底反...

台泥有戲 押逾四個月

中國人行近日祭出救市三道猛藥，法人預期有助提振民眾消費信心與意願，帶動內需市場止跌回穩，台泥（1101）等沈寂許久的原物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。