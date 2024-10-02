期貨商論壇／胡連期 均線偏多

胡連 （6279）為車用連接器供應商，為二線（Tier 2）車用供應鏈，2021年與LEAR成立合資品牌，藉此將產品推向歐美市場。胡連主要受惠下半年進入傳統出貨旺季，中國大陸車市銷售暢旺，帶動出貨量成長，市場強勁需求下，7、8月營收都維持雙位數年增，拉貨動能有望延續至9月。

展望第4季，中國大陸政府加大新能源補貼政策力道，下半年多款新車發表，有望延續中國大陸出貨動能。另外，在歐美市場，北美鏟雪車客戶隨庫存調整結束，預計下半年將新增PCB保險絲盒訂單，有望超過3億元營收；歐洲市場新客戶及新專案陸續放量，新產品也將陸續推出。另外，印尼新廠預計年底量產，再次增添營運動能，整體獲利營收可望創新高。

技術面來看，胡連期貨於9月10日以爆量長紅K，突破自8月初以來長達一個月的箱型整理上緣後，盤勢再度轉多方陣營，當前指數處於高檔震盪盤整，並回測10日均線有守，均線仍呈多頭發散，後續將觀察是否能突破前波段高點，則將有利於技術面的發展；再配合基本面，考量中國大陸政府汽車補貼政策延續，以及歐美市場訂單營收可望增加，帶動公司營收提升，再配合汽車智能化普及狀況下，高頻高壓連接器也有望翻倍成長，因此，整體仍有利於胡連期貨後市發展。（國票期貨提供）

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